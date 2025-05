Champions League, scatta la vendita dei biglietti per la finale Psg-Inter

Il club ha scelto di premiare la fedeltà, dando priorità a chi è abbonato o iscritto a un Inter Club da più anni. Il codice ricevuto via e-mail è valido per l’acquisto di un singolo biglietto, strettamente personale e non cedibile. Sarà necessario utilizzare lo stesso indirizzo e-mail inserito in fase di richiesta codice per l’acquisto del biglietto e il successivo login alla UEFA Tickets mobile app. Gli acquisti su cui non ci sarà corrispondenza tra l’indirizzo e-mail utilizzato per la richiesta del codice e quello utilizzato per l’acquisto del biglietto verranno annullati.