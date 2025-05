Partita e Madonna di San Luca, sabato Bologna rischia l'ingorgo

La partita Bologna-Genoa, ininfluente per la classifica, ma occasione per festeggiare in casa la recente vittoria della Coppa Italia e la processione per la tradizionale discesa in città dell'immagine della Madonna di San Luca: due appuntamenti che sabato si svolgeranno in contemporanea (alle 18) e in zone molto vicine di Bologna e che rischiano di creare un ingorgo, sia logistico, sia istituzionale. La Lega calcio ha infatti fissato la partita per sabato alle 18. L'orario esatto (programmato da tempo e immutabile nel corso degli anni) in cui avviene uno degli eventi più attesi e partecipati dalla comunità cristiana bolognese, ovvero la discesa in città della Madonna di San Luca che avviene all'arco del Meloncello di via Saragozza e poi è portata in processione fino al centro della città, con arrivo previsto più o meno in contemporanea al fischio finale. L'arco del Meloncello è praticamente attiguo allo stadio e si trova in una strada che è interessata dalle limitazioni alla viabilità in occasione delle partite. Il Colle della Guardia, dove si trova la Basilica di San Luca, è infatti molto vicino allo stadio, tanto che una delle due curve dello stadio, intitolata ad Arpad Weisz, è tradizionalmente nota come 'Curva San Luca': la ripidissima strada che li collega è stata percorsa anche dall'ultimo Tour de France. Una concomitanza che dovrà necessariamente essere gestita dal punto di vista logistico e operativo, ma che metterà i rappresentanti delle istituzioni bolognesi di fronte a un dilemma: ovvero se partecipare alla processione della Madonna di San Luca insieme al cardinale Matteo Zuppi o se festeggiare allo stadio il ritorno di un trofeo dopo 51 anni.