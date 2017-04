Juve, con una difesa così il Triplete non è più così lontano

20 aprile 2017

Granitica. Questa la Juve che disinnesca la macchina da gol del Barcellona al Camp Nou e vola in semifinale di Champions League per la settima volta dopo nuova formula (in cinque delle precedenti sei occasioni ha poi conquistato la finale). Nella serata in cui le stelle dell'attacco sono votate al sacrificio, gli uomini della difesa diventano i grandi protagonisti di una prova superba che spinge la squadra bianconera tra le quattro milgiori d'Europa.

Due gol subiti in dieci partite di Champions League: sono gli incredibili numeri del 'muro' bianconero. Tolisso in Juve-Lione 1-1 del 2 novembre e Nico Pareja in Siviglia-Juve 1-3 del 22 novembre - due gare della fase a gironi - sono stati gli unici a riuscire a violare la porta della squadra di Allegri. Con lo 0-0 nella tana di quella macchina da gol che è il Barcellona - seconda volta che i blaugrana non segnano nel proprio stadio in stagione in tutte le competizioni, la prima contro il Malaga a novembre - la Juve è arrivata a non subire reti nella massima competizione europea da 531', la striscia più lunga al momento nella competizione. Era dal 2013 che i bianconeri non mantenevano la porta inviolata in Europa per cinque partite di fila. E anche questa volta Messi resta a secco davanti a Gigi Buffon. Numeri che non sono soltanto cifre crude, ma che rappresentano la prova tangibile di una solidità e di una compattezza da macchina praticamente perfetta. E con la consapevolezza che arriva da risultati straordinari, la Juve aspetta ora di conoscere l'avversaria nelle semifinali. Dal sorteggio di venerdì alle 12 a Nyon - diretta su Italia 1 e Premium - uscirà l'ultima rivale che divide i bianconeri dalla finale del 3 giugno al Millennium Stadium di Cardiff: Real Madrid, Atletico Madrid o Monaco. Gara di andata 2-3/5, ritorno il 9-10/5. E il sogno Triplete è sempre meno sogno...