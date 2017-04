Juve, Buffon: "Scritto un altro pezzo di storia"

20 aprile 2017

"Quando arrivi in semifinale non hai veramente preferenze - ha proseguito Buffon - L'unica distinzione che si può fare per le tre è che l'Atletico Madrid è una squadra che ha una posizione più delineata e definita di classifica, quindi nelle due sfide può anche adoperare un turnover che potrebbe aiutarla. Le altre due invece stanno lottando per il campionato e probabilmente questo tipo di calcoli non li possono fare. Non saprei scegliere il prossimo avversario: ormai siamo le 4 più forti d'Europa".