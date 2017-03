Juve-Barcellona, Nedved: "Siamo pronti a questa sfida"

17 marzo 2017

"Contro il Barcellona per vendicarsi della finale del 2015? Non lo so se sarà una vendetta. Sicuramente è una sfida affascinante questa contro il Barcellona - ha commentato Nedved a Premium Sport da Nyon -. Sarà molto bello, non dobbiamo guardare il passato ma il presente: siamo forti, possiamo affrontarli a viso aperto e poi che vinca il migliore. La squadra è sicuramente cresciuta. Arriva questa sfida la momento giusto, sono d’accordo con quello che ha detto Trapattoni, che la Juve deve guardare solo sé stessa, consapevole della propria forza. Noi dobbiamo rispettare il Barcellona, non troppo per non sfociare nella paura, e giocarcela. Dobbiamo essere contenti e orgoglioso di essere l’unica squadra italiana ancora in Champions. Era meglio il ritorno allo Stadium? No, perché mi ricordo un precedente dove al ritorno al Camp Nou siamo passati. Credo che in queste sfide non conti dove si giochi all’andata o al ritorno, saranno partite difficili. Barcellona in calo rispetto agli scorsi anni? Gli anni passano per tutti, loro hanno vinto tutto negli scorsi anni ed è comprensibile un calo. Ma se noi vogliamo andare avanti dobbiamo fare qualcosa di più rispetto a quello che facciamo di solito. Noi siamo pronti ma dovremo essere al top della condizione".



BUFFON: "NON IMPORTA L'AVVERSARIO, CONTA ESSERCI"

Il capitano della Juventus, Gigi Buffon, ha commentato su Instagram il sorteggio dei quarti di Champions che ha accoppiato la Juventus al Barcellona di Messi, Suarez e Neymar: "Non importa l'avversario, importa solo esserci. Ma ciò che più conta è la strada, quella fatta per raggiungere questo obiettivo e quella ancora da fare. Perché è il cammino che si percorre a dire chi siamo. Non la meta, ma il viaggio. Proprio come cantava De Andrè: "Per la stessa ragione del viaggio, viaggiare".