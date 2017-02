Juve, allenamento in vista del Porto: in dubbio solo Barzagli e Chiellini

19 febbraio 2017

Per la Juventus è ufficialmente iniziata la missione Porto . I bianconeri si sono allenati a Vinovo in vista della trasferta allo stadio "do Dragao" , dove Allegri sembra intenzionato a confermare quel 4-2-3-1 con il quale i Campioni d'Italia hanno ottenuto 7 vittorie nelle ultime 7 gare tra campionato e Coppa Italia. Gli unici in dubbio sono Barzagli e Chiellini: se nessuno dei due dovesse farcela, pronto uno tra Rugani e Benatia per affiancare Bonucci.

Per il resto spazio ai titolarissimi: davanti a Buffon ci saranno Lichsteiner (reintegrato in lista Champions) e Alex Sandro sugli esterni, a centrocampo rientrerà Pjanic al fianco di Khedira e in attacco sarà confermata l'artiglieria pesante, con Mandzukic, Cuadrado e Dybala alle spalle di Gonzalo Higuain. Marchisio dovrebbe invece tornare a sedersi in panchina.



Il Porto arriverà all'appuntamento nel momento migliore della stagione. I ragazzi di Espirito Santo sono infatti reduci da 10 vittorie nelle ultime 11 partite e sono tornati in piena corsa per il titolo in un testa a testa col Benfica. Anche per questo Allegri non sembra intenzionato a rischiare e si affiderà all'undici che, fino a qui, gli ha dato maggiori garanzie.



Dopo la seduta differenziata di sabato il gruppo è tornato ad allenarsi compatto a Vinovo, dove sono stati provati i movimenti che Allegri vorrà vedere in campo mercoledì sera. Per lunedì è prevista una nuova seduta mattutina, poi la partenza per il Portogallo.



LA PROBABILE FORMAZIONE CONTRO IL PORTO

Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain