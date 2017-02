Juve: Bonucci in tribuna con il Porto per motivi disciplinari

21 febbraio 2017

Leonardo Bonucci è regolarmente partito con la squadra per la trasferta di Oporto , ma si accomoderà in tribuna all' Estádio do Dragão . Nessun problema fisisco, ma il difensore sarà punito dalla società dopo lo scontro con Allegri al termine del match contro il Palermo. Nonostante il chiarimento con il tecnico e la multa, i bianconeri hanno optato per il pugno duro decidendo, in accordo con il mister, di mandarlo in castigo.

Dopo i casi Dybala e Lichtsteiner, la Juve ha deciso di punire in maniera esemplare Bonucci. Un segnale d'avvertimento per tutti: da ora in poi basta litigi. Il fatto venerdì quando negli ultimi minuti della sfida con il Palermo il difensore ha risposto a un rimprovero di Allegri mandandolo su tutte le furie. La società ufficialmente non ha mai commentato l'accaduto, non ha confermato né smentito la multa e mai ha fatto sapere di un chiarimento tra giocatore e allenatore. Giorni di "grande freddo" a Vinovo.



Bonucci ha provocato a riappacificare l'ambiente con un'intervista, ma evidentemente non è servito a molto. Il centrale bianconero, infatti, è apparso scuro in volto all'aeroporto di Caselle, mentre il resto dei compagni in partenza per Oporto erano sereni e sorridenti. Compagni che vedrà dalla tribuna nell'andata degli ottavi di Champions League. Una scelta coraggiosa da parte di Allegri: giocheranno Barzagli e Chiellini.