Cristiano Ronaldo senza limiti: gol in 10 partite consecutive in Champions League

3 aprile 2018

I numeri di Cristiano Ronaldo sono da marziano e in continuo aggiornamento. Per l'ennesima volta il portoghese ha fatto male alla Juventus, malissimo. Due gol, uno più bello dell'altro: prima quello del vantaggio, dopo 2 minuti e 47 secondi (il più veloce del portoghese in Champions), poi la rovesciata clamorosa per lo 0-2. Una curiosità, prima di snocciolare i record del portoghese: quello segnato allo Stadium è il primo gol in rovesciata della carriera di Cristiano Ronaldo, su 649 reti segnate. Un capolavoro di CR7, che stabilisce un altro record storico nella competizione della quale è il miglior goleador di tutti i tempi (119 reti): con il gol dello 0-1 allo Stadium Ronaldo è andato a segno per la 10ª partita consecutiva in Champions. Si tratta di tutte e nove le partite di questa stagione più la finale di Cardiff del 2017 contro la Juventus.