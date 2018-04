Chelsea, Morata fuori un mese: salta la Roma

3 ottobre 2017

Tegola Morata in casa Chelsea . Dal ritiro della nazionale spagnola arrivano infatti pessime notizie per Antonio Conte sul suo attaccante, infortunatosi durante il primo tempo della gara contro il City. Alvaro ha riportato infatti una lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia sinistra e dovrà restare fuori almeno un mese . Di sicuro salterà il doppio impegno di Champions con la Roma (18 e 31 ottobre).

I Blues si preparano dunque ad affrontare un ottobre caldo senza la loro punta. Oltre al doppio impegno della Spagna con Albania e Israele, il bomber non sarà disponibile in Champions contro i giallorossi e in Premier League per le sfide contro Crystal Palace, Watford, Everton e Bournemouth. Un duro colpo per Antonio Conte, che perde forse la pedina più preziosissima del suo scacchiere. In questo avvio di stagione, infatti, Morata è già andato a segno 7 volte nelle 9 gare fin qui disputate con la maglia del Chelsea.