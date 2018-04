Champions, in semifinale la Roma pesca il Liverpool di Salah L'urna di Nyon ha riservato ai giallorossi gli inglesi di Klopp. L'altra semifinale è Bayern-Real

13 aprile 2018

Nelle semifinali di Champions League la Roma se la dovrà vedere col Liverpool del grande ex Salah. E' questo l'esito del sorteggio effettuato a Nyon. La squadra di Di Francesco, unica italiana rimasta in corsa nelle Coppe europee, trova dunque gli inglesi di Klopp come ultimo ostacolo verso la finalissima di Kiev del 26 maggio. L'altra semifinale vedrà di fronte Bayern Monaco e Real Madrid. Per i giallorossi gara di ritorno all'Olimpico.

I NUMERI DEL BAYERN MONACO Il Bayern Monaco ha raggiunto le semifinali di Coppa dei Campioni/Champions League per la 19esima volta nella sua storia, meno solo del Real Madrid (29 volte). E' stato eliminato nelle semifinali di Champions in tutte le ultime tre occasioni in cui le ha giocate, tutte tra il 2013/14 e il 2015/16. Solo la Roma (0) ha subito meno gol casalinghi dei bavaresi in questa Champions (uno solo). Prima di questa stagione, Jupp Heynckes aveva raggiunto la finale in ognuna delle ultime tre Champions League disputate da allenatore, vincendo con il Real nel 1998 e con il Bayern nel 2013. Solo Cristiano Ronaldo (13) ha segnato più gol nelle semifinali di Champions League in carriera di Robert Lewandowski (6).

I NUMERI DEL REAL MADRID Il Real Madrid ha raggiunto le semifinali di Coppa dei Campioni/Champions League per otto stagioni consecutive, record nella competizione. Questa inoltre è la 29esima partecipazione alle semifinali di Coppa dei Campioni/Champions League, altro record nella competizione. Il Real Madrid potrebbe diventare il primo club a raggiungere tre finali di Champions consecutive dalla Juventus (1996-1997-1998) e il primo a vincere tre Coppe dei Campioni consecutive dal Bayern (1974-1976). I blancos sono a una sola vittoria da diventare la prima squadra a raggiungere le 150 vittorie esterne in Coppa dei Campioni/Champions. Il ritorno di queste semifinali sarà il match numero 250 del Real in Champions: prima squadra a raggiungere tale traguardo. Cristiano Ronaldo ha segnato 15 gol in questa Champions: è la terza volta che ne segna almeno così tanti in una singola edizione ed è l’unico giocatore ad esserci riuscito. Ronaldo ha segnato 13 gol nelle semifinali Champions League, più di qualsiasi altro giocatore nella competizione e più del totale nella moderna Champions di due delle quattro semifinaliste (5 Liverpool e 0 Roma).

I NUMERI DEL LIVERPOOL Il Liverpool ha raggiunto le semifinali di Coppa dei Campioni/Champions League per la decima volta nella sua storia – solo il Manchester United (12) ne ha collezionate di più tra i club inglesi. Questa è la prima semifinale per i Reds dal 2007/08, quando vennero eliminati dal Chelsea. Prima di quest’anno, i Reds hanno passato questa fase (accedendo alla finale) in Coppa dei Campioni/Champions League nelle ultime sette volte consecutive tra il 1977 e il 2007. Il Liverpool è la squadra che ha segnato più gol in questa Champions League (33) – questo è un record per un club inglese in una singola edizione di questa competizione. I Reds sono anche quelli, tra le quattro semifinaliste, ad aver subito meno gol in questa Champions (7). La gara di ritorno di queste semifinali sarà per il Liverpool il 100° match in Champions: diciottesima quadra della storia a raggiungere tale traguardo. Il Liverpool è l’unica squadra ancora imbattuta in questa Champions. Sia Mohamed Salah che Roberto Firmino hanno segnato otto reti in questa Champions, il record per un giocatore del Liverpool in una singola stagione di coppe europee. James Milner è il miglior assist-man di questa stagione in Champions (7 passaggi vincenti).

