Champions League: Psg-Barcellona 4-0, i francesi ipotecano i quarti

LA PARTITA

Il San Valentino 2017, a Parigi, saranno in molti a ricordarlo per sempre. Mentre migliaia di coppie provenienti da ogni parte del globo sono occupate a celebrare la loro unione nella città dell'amore, al Parco dei Principi 50mila persone assistono a un'altra forma di questo sentimento: una lezione di calcio impartita dal Psg alle stelle del Barcellona, messe in ginocchio da una squadra piena zeppa di qualità e con una condizione atletica straripante. I francesi sono uno spettacolo in ogni zona del campo: l'attacco fa malissimo a ogni ripartenza, dietro riescono a rimanere compatti e grazie a raddoppi (minimo) sistematici non concedono centimetri al trio Messi-Suarez-Neymar. La chiave, comunque, come spesso accade è in mezzo al campo, perché il lavoro di Verratti, Rabiot e Matuidi è roba da inserire di diritto nei manuali per chi vuole imparare al meglio come esprimersi in questo sport: la sfera si muove rapida e viene sradicata dai piedi degli avversari o, in alternativa, intercettata grazie a letture in costante anticipo; si gioca in verticale e con due tocchi, fermi non si rimane mai.



Così il Barcellona è subito messo sotto. Spaventato, sorpreso, schiacciato. Matuidi è una furia che corre ovunque e già all'11' potrebbe spaccare la partita, ma Ter Stegen salva con una mano. Nessuno può immaginare quello che sta per accadere: Di Maria, al minuto 18, sblocca la sfida con una punizione che supera la barriera e termina la propria corsa in porta; il Barcellona prova a replicare con André Gomes (destro parato da Trapp, unico tiro in porta blaugrana), ma non si rende ancora conto che scoprirsi contro questo Psg è un suicidio vero e proprio. E infatti al 40', dopo un paio di occasioni sciupate, la banda di Emery radoppia con Draxler, bravo a finalizzare un'azione iniziata con una palla rubata a Messi da Rabiot, con il decisivo aiuto di Verratti che poi serve l'assist al tedesco.



La ripresa, se vogliamo, è ancora più grave per i catalani, perché ti aspetti una reazione che invece non arriva mai. Le gambe non girano, i pensieri nella testa vagano chissà dove e intanto Di Maria, al termine di un'azione iniziata nientemeno che dal portiere, trova un sinistro a giro che si infila all'angolino per un 3-0 pesantissimo (55'). Sembra abbastanza ma non lo è per questo Psg, affamato d'Europa e assetato di rivincita contro una squadra che nel 2013 e 2015 li ha eliminati ai quarti di finale di Champions. E dunque, al 71', ecco il 4-0 di Cavani, che probabilmente chiude qua ogni discorso qualificazione nonostante il potere del Camp Nou, spesso capace di trasformare 90 minuti in un periodo infinito.