Champions League, Juventus-Olympiacos 2-0: Higuain sblocca i bianconeri

LA PARTITA

Vittoria doveva essere, vittoria è stata. La Juventus è tornata a correre in Champions League dopo l'esordio shock a Barcellona, lo ha fatto conquistando i tre punti nel fondamentale match contro un Olympiacos più coriaceo del previsto. E' stata anche la vittoria di Allegri, costretto a rinunciare a Pjanic pochi minuti prima del fischio di inizio ed affidarsi a un Cuadrado acciaccato, con una scelta forte: Higuain ancora in panchina con Mandzukic al centro dell'attacco. Col senno di poi è facile, ma mai scelta fu più azzeccata. E' stata proprio la rabbia agonistica del Pipita a sbloccare un match complicato, nove minuti dopo l'ingresso in campo: un gol feroce, cercato e ribadito, così come l'esultanza a cancellare il periodo difficile e aprire un nuovo capitolo. Sì, Allegri ha recuperato Higuain e questa è la sua vittoria.



Prima del gol dell'argentino e del raddoppio nel finale di Mandzukic, per la Juventus è stata una partita più che complicata nonostante le continue e insistenti parate di Proto sui tentativi di Mandzukic e compagni. Il 4-1-4-1 studiato dal neotecnico dei greci, in carica da poco più di due giorni, ha avuto la forza e la capacità di annebbiare le idee di Dybala e compagni per più di un'ora, concedendosi il lusso di spaventare la retroguardia bianconera con diverse ripartenze ben orchestrate ma mai rifinite. Odjidja in mezzo al campo a verticalizzare l'azione sugli esterni; Sebà e Pardo a sfruttare gli spazi lasciati da Sturaro e Alex Sandro in costante proiezione offensiva, hanno costretto Matuidi, Barzagli e Chiellini agli straordinari trasformando la partita in una sfida veloce e ricca di occasioni da gol, potenziali e non.



Se però gli esterni offensivi dei greci hanno dato vita al match, il protagonista assoluto è stato l'ex Anderlecht Proto tra i pali, soprattutto nel primo tempo autore di almeno quattro interventi decisivi su Mandzukic e Dybala. L'autopalo di Engels, invece, sembrava un preludio a una serata storta, quasi da incantesimo. Lo stesso spazzato via al minuto 69 da Higuain, entrato al posto di Cuadrado e rimessosi con forza al centro del villaggio. Una conclusione tutta rabbia e senso del gol dopo la respinta del difensore sul primo tiro, a capitalizzare una genialata di Mandzukic per Alex Sandro sulla sinistra. Tutto come sempre, insomma.



Sopra di un gol, la Juventus ha controllato la reazione dell'Olympiacos approfittando dei cambi offensivi avversari per colpire in contropiede con un'azione trascinante di Higuain, rifinita da Dybala e conclusa in rete con faccia-ginocchio-collo da Mandzukic. Una fotografia perfetta della serata bianconera, con una certezza in più: Allegri ha ritrovato Higuain. Col bastone questa volta, ma se è servito, tanto di cappello.