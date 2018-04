Champions: la moviola di Real-Juve

11 aprile 2018

Real-Juve, arbitro Oliver (ING)

Graziano Cesari mostra nel dopo partita di Real-Juve su Canale 5 un fermo immagine dalla porta di Buffon del momento del presunto fallo di Benatia su Vazquez, che ha portato l'arbitro inglese Oliver ad assegnare il rigore ai merengues nel recupero. Rigore contestatissimo dai bianconeri. "Il piede sinistro di Benatia tocca nettamente il pallone - dice Cesari - In questa situazione non ci può essere assolutamente fallo. Il direttore di gara presume di aver visto un fallo ma perché i corpi occultano la sua visuale. Il direttore di gara centrale come fa a vedere l'intervento? I giocatori della Juve vanno a chiedere spiegazioni all'arbitro di porta Atkinson, che doveva intervenire perché vedeva l'azione". Ma i dubbi restano.