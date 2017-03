Champions: ecco l'urna dei quarti di finale

15 marzo 2017

Juventus, Real Madrid, Bayern Monaco, Leicester, Borussia Dortmund, Barcellona, Atletico Madrid e Monaco. Sono queste le otto squadre qualificate ai quarti di finale di Champions League, protagoniste del sorteggio di Nyon, in Svizzera, in programma venerdì 17 marzo dalle ore 11.45 (diretta su Italia 1 e in streaming su sportmediaset.it). Non esistendo teste di serie, gli accoppiamenti saranno liberi. L'andata è in programma martedì 11 e mercoledì 12 e il ritorno martedì 18 e mercoledì 19 aprile.