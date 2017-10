Champions, City-Napoli: attesa finita, è match day

17 ottobre 2017

È stata una vigilia di cortesie ed elogi reciproci tra Pep Guardiola e Maurizio Sarri. Ora parola al campo. Manchester City e Napoli si affrontano per la 3.a giornata del gruppo F della Champions League, alle 20:45 all'Etihad Stadium. I partenopei non hanno mai perso contro i Citizen, l'ultima volta che le squadre si sono incontrate era la stagione 2011/12 e finì con un pareggio in Inghilterra e vittoria al San Paolo (1-1, 2-1).



In questa stagione 2017/18, nessuna squadra europea ha fatto meglio del Napoli nelle competizioni nazionali, mettendo a segno otto vittorie di fila che gli valgono il primo posto in classifica in solitaria a 24 punti. Le statistiche dei gol fatti e subiti, in ordine 26 e 5, dimostrano una squadra di Sarri solida, ben organizzata e molto offensiva. Nell'ultima gioranta di campionato ha vinto di misura all'Olimpico contro la Roma con un gol di Insigne. In Europa ha stentato ad imporsi con i risultati. L'esordio in Ucraina contro lo Shakhtar è stato al di sotto delle aspettative. Riuscendo poi a vincere in casa contro il Feyenoord per 3-1.



Il Manchester City ha trovato la sua dimensione di gioco e il giusto equilibrio tra milioni spesi-bel gioco-risultati. Questo traguardo ha un solo nome Pep Guardiola, e ci aggiungiamo anche De Bruyne ed Aguero, uomini indispensabili e decisivi per i Citizens. In campionato non hanno mai perso, e su 8 partite disputate ne hanno pareggiata solamente una contro l'Everton alla seconda in campionato. Il City è reduce dalla vittoria per 7-2 contro lo Stoke City, un risultato che rispecchia i numeri assoluti in campionato, 29 gol fatti e solo 4 subiti. In Europa è a punteggio pieno, vincendo contro il Feyenoord (4-0) e lo Shakhtar. Una vittoria significherebbe la matematica certezza di passare il turno.



Il Napoli in totale ha giocato dieci gare ufficiali contro squadre inglesi (5 in trasferta), terminate con 4 vittorie (nessuna in trasferta), 3 pareggi (2 in trasferta) e 3 sconfitte (tutte in trasferta). Il Manchester City nella sua storia ha invece giocato dodici partite contro squadre italiane (6 in casa) terminate con 3 vittorie (2 in casa), 5 pareggi (3 in casa) e 4 sconfitte (1 in casa). La prima e unica volta in cui si sono incontrati Manchester City e Napoli è stato nell'edizioni della Champions 2011/12. In quella occasione il i partenopei ottennero un pareggio in Inghilterra e nel ritorno vinsero in casa per 2-1, doppietta di Cavani e gol di Balotelli.