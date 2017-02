Champions: Bayern esagerato, Arsenal spazzato via

15 febbraio 2017

Primo tempo ad alto tasso di spettacolo all'Allianz Arena, dove il Bayern Monaco si presenta con l'impressionante score di 15 vittorie consecutive in Champions League, un record. E le cose si mettono subito bene per la squadra di Ancelotti che all'11' passa in vantaggio con una magia di Robben: sinistro a giro dai venti metri e palla che si insacca sotto l'incrocio dei pali. Ma l'Arsenal non sta a guardare, gioca la sua partita con coraggio e alla mezz'ora pareggia: Lewandowski, nel tentativo di rinviare, rifila un pestone in piena area a Koscielny che l'aveva anticipato, per l'arbitro serbo Mazic è rigore.



Sul dischetto si presenta Sanchez e succede di tutto: Neuer respinge la conclusione, il cileno ciabatta la ribattuta ma poi ha il tempo di controllare col petto e trovare l'angolino con una girata di destro. Chiede un rigore anche il Bayern al 35' per un fallo di mano di Bellerin su cross di Alaba ma il direttore di gara lascia correre. Prima del riposo altre due occasioni, una par parte: Hummels sfiora il palo di testa, Neuer respinge coi piedi una conclusione insidiosa di Ozil. Subito una tegola per l'Arsenal a inizio ripresa: Koscielny si fa male dopo uno scontro con Lewandowski ed è costretto a uscire.



E al 53' il Bayern torna in vantaggio: cross da destra di Lahm e colpo di testa vincente di Lewandowski che sovrasta Mustafi nello stacco. I Gunners vanno in tilt e i tedeschi ne approfittano per calare il tris tre minuti dopo: splendido tacco di Lewandowski per Thiago Alcantara che, appena dentro l’area, batte Ospina con un preciso diagonale di destro. E' la mazzata definitiva per gli inglesi che non riescono più a rialzarsi: Thiago Alcantara (magistrale il suo secondo tempo) firma il poker con un destro dal limite che spiazza Ospina complice una deviazione di Xhaka.



Non c'è più partita e all'88' anche Muller si iscrive alla partita segnando - neanche a dirlo su assist di Thiago Alcantara - con un facile sinistro da due passi dopo uno svarione della difesa dell'Arsenal. Il Bayern fa festa e si conferma bestia nera della squadra di Wenger che ha già eliminato agli ottavi di Champions nel 2005, 2013 e 2014. C'è ancora il ritorno, fissato per il 7 marzo a Londra, ma agli inglesi servirà un miracolo, forse di più per ribaltare il risultato.