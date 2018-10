Cavani, Napoli nel cuore: abbracci e sorrisi con lo staff medico dopo la partita

25/10/2018

Rivali per una notte, amici per sempre. Psg-Napoli è stata per Edinson Cavani l'occasione per rivedere vecchi compagni di squadra e membri dello staff partenopeo. I tre anni in azzurro - dal 2010 al 2013 - sono stati speciali per l'uruguaiano, che mercoledì al Parco dei Principi ha vissuto parecchie emozioni prima e dopo la partita, come documentato da una foto pubblicata dal medico del Napoli, il dottor Alfonso De Nicola: Cavani al termine del match ha infatti voluto salutare lo staff medico con grandi abbracci e sorrisi.