Barça, Luis Enrique: "Rimonta? E' difficile" Il tecnico blaugrana fa mea culpa: "Primo tempo come quello di Parigi"

11 aprile 2017

E' un Luis Enrique scuro in volto quello che si presenta davanti ai microfoni di "Premium Champions". "La prima parte della partita è stata molto difficile, simile a quella di Parigi. Nella ripresa siamo migliorati, ma il primo tempo è stato molto problematico - ha spiegato l'allenatore del Barça - E' difficile fare di nuovo un’impresa come quella col Psg, ma era anche difficile perdere un’altra partita come quella che abbiamo perso coi francesi".

Ha poca voglia di parlare Lucho, che ogni volta che affronta la Juve allo Stadium torna a casa con le pive nel sacco. Dopo i due brutti ko ai tempi della Roma, ecco che la storia si ripete alla guida del Barça. Nelle sue parole tutta le delusione per una serata da incubo. "È difficile per un allenatore fare di tutto per far fare bene alla propria squadra e constatare di non esserci riusciti: ora dobbiamo rimboccarci le maniche e cercare di ribaltare il risultato".



La MSN è rimasta a secco e Neymar, reduce dall'espulsione di Malaga, ha fatto davvero una pessima figura. Ma Luis Enrique non ci sta. "Neymar? La sconfitta è per tutta la squadra, a cominciare dai singoli".

INIESTA: "MENO PESSIMISMO CHE DOPO PARIGI" "La sensazione non è così pessima come a Parigi, ma abbiamo ancora una eliminatoria in salita". Cosi' Andres Iniesta, parlando con la stampa spagnola dopo la sconfitta contro la Juve in Champions. Sulle possibilità di una nuova remuntada al Camp Nou. "Se facciamo le cose come abbiamo bisogno fare, altrimenti sarà impossibile",

