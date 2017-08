Zenit, Mancini cala il poker: partenza super e primo posto in classifica

7 agosto 2017

Se è vero il detto che "chi ben comincia è a metà dell'opera", Roberto Mancini può pensare di realizzare un capolavoro. Il suo Zenit, infatti, viaggia a gonfie vele: il 5-1 con cui il club di San Pietroburgo ha travolto lo Spartak Mosca di Massimo Carrera (campione di Russia in carica) rappresenta anche il quarto successo di fila, in altrettante gare, dall'inizio del campionato. Solo successi per il Mancio che si trova in testa alla classifica con la Lokomotiv Mosca.