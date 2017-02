Wenger nega il ritiro: "Allenerò ancora, che sia all'Arsenal o altrove"

17 febbraio 2017

La pesantissima sconfitta nell'andata degli ottavi di Champions contro il Bayern Monaco (5-1) e con il Chelsea lontanissimo in testa alla Premier League, ha fatto ricadere in depressione l'ambiente Arsenal. Il probabile flop europeo ha messo in discussione il futuro del tecnico Arsene Wenger che a fine stagione, dopo ventuno anni sulla panchina dei Gunners, potrebbe lasciare. Ma non ritirarsi, come era trapelato dai tabloid inglesi.



Il chiarimento è arrivato nella conferenza stampa di vigilia dell'appuntamento di FA Cup con il piccolo Sutton: "Il futuro del club è più importante del mio e in questo momento c'è altro a cui pensare. Prenderò una decisione tra marzo e aprile, comunque prima della fine della stagione, ma allenerò anche l'anno prossimo. Che sia l'Arsenal oppure altrove".



L'addio con la società londinese è l'ipotesi più probabile per i giornali inglesi che già stanno ipotizzando quale sarà il futuro tecnico dell'Arsenal. Secondo il Daily Mirror, in corsa c'è anche l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ma le alternative non mancano. Da Leonardo Jardim del Monaco a Tomas Tuchel del Borussia Dortmund.