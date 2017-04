Uefa, Lione e Besiktas escluse dalle coppe in caso di nuovi disordini

19 aprile 2017

Lione e Besiktas sono state escluse dalla prossima competizione europea a cui parteciperanno, ma con due anni di condizionale. Dopo gli scontri violenti che hanno ritardato la gara d'andata di Europa League , la Uefa ha deciso che entrambi i club saranno squalificati in caso di ulteriori disordini. Il bilancio della "guerriglia" di andata fu di 7 feriti e 12 arresti, ma da ora i club risponderanno delle azioni dei propri tifosi.

La sanzione della UEFA crea un importante precedente: i club rispondono direttamente delle azioni dei propri tifosi. Besiktas e Lione rischiano grosso in vista della partita di ritorno in programma giovedì in Turchia: se dovessero presentarsi nuovi disordini sugli spalti, le due squadre dovranno dire addio all'Europa nella prossima stagione.