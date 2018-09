UD Ibiza, esordio amaro per Borriello: sconfitta contro il Badajoz

16/09/2018

Prima partita all'UD Ibiza con sconfitta per Marco Borriello, l'esordio nella terza divisione spagnola non ha regalato la gioia dei tre punti: vince il Badajoz grazie alla rete di Ferron al 58' e nonostante l'inferiorità numerica negli ultimi dieci minuti a causa dell'espulsione di José Angel. L'attaccante italiano, in campo novanta minuti nonostante i soli 10 allenamenti con la squadra, non ha segnato e rimediato un'ammonizione.