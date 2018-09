Russia, nuove ombre di doping: indagato Chersyhev

08/09/2018

Nuova bufera doping in vista per la Russia: il centrocampista Denis Cheryshev, passato in estate al Valencia, sarebbe sotto indagine per aver ricevuto iniezioni di ormone della crescita da parte dei medici nel ritiro pre-Mondiale. Tutto nasce da un'intervista del padre di Cheryshev che la Federazione Calcio russa smentisce: "Parole travisate, era solo plasma arricchito in piastrine e quindi perfettamente legale"