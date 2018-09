Riecco Buffon: "Nazionale? Mancini ha capito. E su Verratti dico..."

27/09/2018

"È giusto ricominciare un percorso, io vivo di sentimenti e di emozioni e per la causa che sposo do veramente l'anima, per la Nazionale ho dato anche qualcosa di più - ha proseguito l'ex capitano azzurro - Nonostante ciò ogni tanto questo non mi è stato riconosciuto e a 40 anni uno non ha tanta voglia di sembrare quello che vuole esserci per forza. Sto benissimo a casa con i miei figli e la mia famiglia, al mister ho detto questo e lui ha capito e rispettato il mio pensiero. E questo è molto bello".



Anche su Verratti il Buffon-pensieri è, come al solito, senza filtri: "In questo momento secondo me è l'unico vero talento del calcio italiano, per la personalità con cui gioca le partite, per il tipo di qualità di tocco e di veduta di gioco". "Qua ha la fortuna di giocare con dei campioni che al primo sguardo riescono a capire dove la palla andrà e dove la vogliono - ha concluso - È facilitato in tutte le sue giocate".