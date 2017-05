Real, Zidane: "Questo il titolo più importante: la Liga mancava da troppo"

21 maggio 2017

"La Liga spagnola per me è la cosa più bella": non ha dubbi Zinedine Zidane subito dopo il fischio finale di Malaga-Real, partita che ha regalato ai merenguer il 33esimo titolo in Spagna. "Ci sono stati momenti brutti e complicati, ma alla fine ce l'abbiamo fatta lavorando e lottando ogni giorno e siamo rimasti davanti per 38 giornate. Era importante vincerla perché era da troppo tempo che non ci riuscivamo, era il nostro obiettivo numero uno".