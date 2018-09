Psg, Tuchel precisa: "Non ho detto che Areola è il n° 1 adesso"

13/09/2018

Nella conferenza di vigilia della sfida di campionato contro il Saint-Etienne, Tuchel ci tiene a precisare alcune dichiarazioni di un paio di giorni fa male interpretate dalla stampa. "La decisione non è definitiva, ho detto ad Alphonse (Areola, ndr) che, a mio parere, era in pole position per essere il numero 1".



"Per essere precisi, ho detto che ho parlato con Alphonse prima che arrivasse Buffon e che gli dissi che era il numero 1. Ma da allora, abbiamo messo sotto contratto Gigi e la situazione è diversa perché Gigi è Gigi. Dovremo essere intelligenti e trovare una soluzione per entrambi. Areola non diventerà un grande portiere nonostante Gigi ma grazie a Gigi. Dobbiamo abituarci al fatto che non esiste il numero 1A, numero 1B".



Intanto contro Saint-Etienne e Liverpool (dove l'ex numero 1 della Juve è squalificato) toccherà ancora al giovane francese.



L'allenatore tedesco può sorridere per il recupero di Marco Verratti, ancora a secco di minuti in stagione. "E' molto importante per un giocatore con le qualità di Marco tornare ed essere in buona salute. Per questo, ha lavorato duramente e deve lavorare molto duramente per mantenerla. Ha qualità straordinarie, può fare le differenze in mezzo al campo. E' un giocatore molto coraggioso, vuole sempre avere la palla".



Martedì c'è la sfida in Champions con il Liverpool, ma Tuchel non vuole distrazioni. "Non è possibile preparare il Liverpool in una partita del genere, sarà completamente diverso, l'atmosfera, ecc. Inoltre ci sono diversi elementi da tenere in considerazione. Ad esempio, Alphonse (Areola, ndr) gioca perché deve giocare a Liverpool. Ma se Marco (Verratti, ndr) gioca domani, forse non sarà in grado di giocare a Liverpool. Spero che nessuno pensi a martedì. So che è una grande partita e tutti sono contenti, ma oggi non è l'argomento. Oggi dobbiamo pensare al Saint-Etienne e tutti nel club dovrebbero essere consapevoli che è una gara importante".