Psg, ecco Mbappé: "Sogno la Champions, qui non solo per Neymar" Al Khelaifi sul Fair Play: "Trasparenti in tutto, non abbiamo nulla da nascondere"

6 settembre 2017

Al Parco dei Principi è il giorno di Kylian Mbappé, arrivato al Psg per 145 milioni più 35 di bonus. "E' un piacere aver scelto uno dei club migliori al mondo che ha tutti gli ingredienti per diventare il migliore - ha spiegato l'attaccante -. Arrivo con tanta umiltà e voglia di lavorare per vincere tanti trofei col sogno Champions League". "Sarà straordinario giocare al fianco di Neymar, ma non sono qui solo per lui, ma per il progetto del Psg", ha aggiunto.

"Volevo restare al Monaco, il club ha sempre avuto la mia priorità, ma dopo alcuni incontri con la mia famiglia e col presidente ho scelto il PSG - ha proseguito l'attaccante -. Emery? E' un tecnico passionale, ci ho parlato e mi ha detto che per lui posso giocare in tutti i ruoli d'attacco". "Il primo impatto è stato buono, sono entrato in uno spogliatoio dove ho il minor numero di titoli vinti - ha continuato Mbappé -. Per questo devo migliorare e dimostrare ancora tutto, ho fame di successi e voglio iniziare a vincere fin da subito". "Le cifre girate intorno al mio acquisto non cambieranno il mio modo di giocare ma neanche il mio modo di vivere. Giocare insieme a questi campioni mi darà grande libertà", ha aggiungo.

La joie de @KMbappe pour sa présentation devant les supporters ! #BienvenueKylian pic.twitter.com/M3XJFBeFdN — PSG Officiel (@PSG_inside) 6 settembre 2017

LE PAROLE DEL PRESIDENTE AL-KHELAIFI Soddisfatto dell'arrivo di Mbappé il presidente Nasser Al-Khelaifi. "E' un momento magnifico per questo club. Mbappé ha soltanto 18 anni, ma il mondo intero lo conosce - ha spiegato il patron del Psg -. Gli diamo il benvenuto, sono certo che insieme scriveremo bellissime pagine della storia di questa società e mi auguro che possa restare qua a lungo". "Parigi è la sua città e il PSG è il suo club, quindi bentornato a casa Kylian", ha aggiunto. Poi sulle polemiche legate al Fair Play Finanziario: "Siamo stati estremamente trasparenti in tutto, non abbiamo niente da nascondere. Se altri club sono felici, arrabbiati o gelosi non è un mio problema. Se la Uefa vuol venire nei nostri uffici può farlo, non abbiamo niente da nascondere".

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X