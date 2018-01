Premier: tutto facile per il Chelsea, poker al Brighton

20 gennaio 2018

BRIGHTON AND HOVE ALBION-CHELSEA 0-4

La squadra di Conte ci mette la grinta, il Brighton & Hove Albion prova ad arginare i blues ma è impresa ardua. Agguerrito Eden Hazard si rende subito protagonista all’Amex Stadium: al 3’ tenta il tiro da centro area che si stampa sotto la traversa ed è subito gol per il Chelsea. Spinge con determinazione la squadra di Conte e trova anche la seconda rete del match in pochissimi minuti: Willian, servito da un tacco di Batshuayi, calcia di destro, supera Mat Ryan e trova la rete. I padroni di casa provano una timida reazione e al 14’ Solly March indirizza verso la porta di Caballero, parata. Quanto Chelsea in questa prima fase di gioco con tutti i suoi uomini aggressivi: al 28’ altra grande occasione, questa volta con Michy Batshuayi che vede la porta, calcia di forza ma Mat Ryan ferma tutto. La squadra di Chris Hughton non molla e resta in partita ma il primo tempo termina col parziale di 2-0 per i blues.



Nella ripresa il Brighton & Hove Albion ci mette più intensità e trova anche più occasioni. Più incisivi i padroni di casa e le azioni pericolose arrivano: al 50’ Davy Propper ha l’occasione di accorciare il risultato: colpisce di testa verso la porta di Caballero ma trova il palo. Al 58’ Conte è costretto al cambio per infortunio: fuori Christensen dentro David Luiz. Il Chelsea non cala i ritmi e al 77’ arriva la doppietta personale di Hazard e terzo gol del match. Il Brighton può poco o nulla contro la squadra di Conte che continua a spingere e all’89’ è Moses ad archiviare definitivamente la pratica: tiro da sinistro e rete. Termina 4-0 per il Chelsea la gara col Brighton & Hove Albion e blues che agganciano momentaneamente il Manchester United al secondo posto in classifica.