Premier League: United a -11 dal City, Liverpool travolgente

17 dicembre 2017

WEST BROMWICH-MANCHESTER UNITED 1-2

Il Manchester United di Mourinho in casa del West Bromwich, penultimo in classifica e autore della peggior partenza in Premier League dal 2008, per cercare di tenere aperto un campionato che ieri il City di Guardiola, vincendo 4-1 contro il Tottenham, aveva virtualmente chiuso allungando a +14 il vantaggio sullo United secondo. La partita inizia seguendo il filo dell'equilibrio, spezzato al 27' da Romelu Lukaku con un colpo di testa preciso ad insaccarsi sotto la traversa. Al 35' ecco anche il raddoppio dello United con Lingard che esplode un destro che Foster non riesce a intercettare e il primo tempo si chiude con i Red Devils già sul doppio vantaggio. Nel secondo tempo al 57' ancora Manchester United vicinissimo al gol con un destro al volo di Rashford che sfila di poco fuori alla destra di Foster. Al 77' ecco pero che il West Bromwich accorcia le distanze con un ex Manchester City, entrato dalla panchina: Gareth Barry bravissimo a risolvere una mischia furibonda in area dello United. Il West Bromwich nel finale produce il massimo sforzo ma non riesce a pareggiare e al triplice fischio sorride lo United di Mourinho che conquista la 13esima vittoria in campionato per riportarsi a -11 dal City capolista.