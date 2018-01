Nizza: Balo, quanto è dura la fisioterapia

10 gennaio 2018

Martedì sera Mario Balotelli non ha potuto dare il suo contributo e il Nizza è stato eliminato dal Monaco nei quarti di finale di Coppa di Lega francese. L'attaccante azzurro è stato messo ko da un nervo infiammato e SuperMario ha postato sul proprio profilo Instagram della seduta fisioterapica a cui si è sottoposto. "Non è quello che state pensando ragazzi, lo giuro!!!" ha commentato scherzando un Balotelli in vena di scherzare con i suoi followers.