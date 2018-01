Maradona scatenato tra canto e ballo

20 gennaio 2018

I suoi gol e le sue magie su un campo di calcio sono noti a tutti, probabilmente meno la sua passione per il canto e per il ballo. A casa con la compagna Rocio Oliva, Diego Armando Maradona si è prima esibito nel karaoke cantando due canzoni di Roberto Carlos Braga (Lady Laura del 1978 e El dia que me quieras del 1973) per poi scatenarsi con la cumbia. Il risultato? Giudicate voi...