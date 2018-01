Manchester United, Mourinho rinnova fino al 2020: "Un onore"

25 gennaio 2018

We are delighted to announce Jose Mourinho has signed an extension to his contract with #MUFC . Club statement: https://t.co/vbGhXWbjcA pic.twitter.com/PcprzUIYfI

Arrivato nel 2016, già al suo primo anno a Manchester, Mou ha iniziato a scrivere la storia di uno del club più gloriosi al mondo: la conquista della EFL Cup a Wembley lo scorso febbraio, ha fatto di lui il primo manager nella storia dello United a vincere un trofeo alla prima stagione. Stagione poi terminata in gloria a Stoccolma dove la vittoria sull'Ajax nella finale di Europa League ha permesso alla bacheca del club di arricchirsi aggiungendo l'unica coppa mancante. Ecco le parole di Mourinho dopo la firma sul contratto: "Voglio ringraziare tutti per aver riconosciuto il mio duro lavoro e la mia dedizione. Sono lieto che mi ritengano il manager ideale per guidare questo club nel futuro. Ci siamo dati standard molto elevati vincendo tre trofei in una stagione ma questi sono gli standard che mi aspetto dalla mia squadra e in cui credo. Abbiamo creato le condizioni per un futuro brillante e pieno di successi per il Manchester United. Ringrazio ovviamente il mio staff e i giocatori senza i quali nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile. Amo i miei giocatori ed è un piacere sapere che lavoreremo insieme per i prossimi tre anni. E non posso infine non ringraziare i tifosi per il loro supporto e per avermi fatto subito sentire a casa. Lo ripeto: essere l'allenatore del Manchester United è un onore ogni giorno e ne sono molto felice".