Manchester United, Mourinho: "Nessun problema con Pogba, resta capitano"

17/08/2018

"È tornato lunedì, si è allenato per tre giorni, ho chiesto il suo sostegno e il suo contributo in una partita importante per noi quando la squadra era in difficoltà, lo ha fatto bene e per più tempo di quello che potevamo aspettarci", ha aggiunto lo Special One. "Quando dice che lo ha fatto per i fan e per la squadra, è esattamente quello che voglio ed è esattamente quello che pretendo dai miei giocatori", ha proseguito Mourinho.



Pogba "resterà il capitano" per la partita di Brighton, anche se Mourinho ha spiegato che Antonio Valencia recupererà la fascia quando tornerà in campo dopo un infortunio al polpaccio. Quindi il manager dei Red Devils si è rifiutato di commentare lo sfogo post-partita di Pogba contro il Leicester. "Non mi interessa", ha detto Mourinho. "Ripeto: voglio che giochi bene, che giochi per la squadra, i tifosi e questo e' quello che e'. Non ha mai litigato con me, non abbiamo mai avuto un acceso scambio di battute, c'è rispetto e non ho alcun problema", ha concluso Mou.