Che botte tra Mourinho e Pogba! Il francese vuole andarsene ma è prigioniero del Manchester United

16/08/2018

Volano parole grosse. Accuse pesanti. Triste eredità di un rapporto ormai consumato. Pogba si sente prigioniero del Manchester United, Mourinho è stanco delle lamentele del centrocampista francese. Va da sè che la situazione è sempre più tesa. E così il Sun, citando una fonte dello spogliatoio dei Red Devils, ha riportato un colloquio esplosivo avuto dai due in merito alle parole pronunciate dall'ex juventino dopo la partita con il Leicester ("Qui non sono felice ma non dico altro, se no mi multano").



"Se vuoi nuovamente lasciare Manchester - avrebbe detto Mourinho a Pogba - devi solo chiedermi di lasciarti partire. E se hai qualche problema, parlane con me faccia a faccia e non ai media". Immediata e tagliente, sempre secondo il tabloid londinese, la risposta di Pogba: "Se vuoi parlarmi, chiama il mio agente (Raiola, ndr)".



Pogba si sentirebbe infatti prigioniero del Manchester United, ancor più ora che il calciomercato inglese ha chiuso i battenti. La possibilità teorica di lasciare i Red Devils e trasferirsi in Spagna (il mercato spagnolo è aperto fino al 31 agosto) ci sarebbe, il centrocampista vorrebbe trasferirsi al Barcellona e, secondo il Daily Mail, avrebbe anche trovato un accordo per un quinquennale da oltre 20 milioni di euro a stagione ma il tutto è improbabile possa concretizzarsi, vista l'impossibilità dello United di ritornare sul mercato prima della finestra invernale.