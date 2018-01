Ligue 1: Psg a valanga, 8-0 al Dijon. Poker Neymar e Cavani eguaglia Ibra

17 gennaio 2018

Al Parco dei Principi la gara tra Paris Saint Germain e Dijon è ampiamente chiusa già all’intervallo. Emery lascia fuori Mbappè dal tridente con Neymar e Cavani e inserisce Di Maria. “El Fideo” ci mette davvero pochissimo a ripagare la fiducia. Al 4’ minuto è già avanti il Psg con un gol da cineteca della stella argentina che riceve al limite dell’area di rigore e disegna con l’interno sinistro una parabola sul secondo palo su cui non può proprio intervenire Reynet. Passano pochi minuti e al 15’ arriva il 2-0: Cavani mette Neymar solo davanti al portiere, il brasiliano però vede arrivare ancora Di Maria e gli serve sui piedi un cioccolatino che va solo accompagnato in porta. Il Dijon è in bambola e al 21’ Cavani chiude la partita. Con questa rete il Matador eguaglia il record di gol nel club di Ibrahimovic: 156. Ancora una volta entra nell’azione Di Maria che nel caso specifico indossa i panni dell’assistman e mette sulla testa del bomber uruguaiano il pallone che vale il 3-0. A questo punto la gara sembra più un allenamento che una sfida di campionato. Nell’attacco del Psg manca solo la rete di Neymar e arriva prima dell’intervallo. Al 42’ la stella brasiliana colpisce su una punizione dal limite: è una traiettoria perfetta quella che scavalca la barriera e lascia nuovamente di sasso il povero Reynet. Nella ripresa la goleada continua e Neymar, che era stato l’ultimo a trovare la rete, si scatena. Al 57’ il brasiliano si avventa su un pallone vagante in area e spedisce in rete comodamente il 5-0, ma è la rete del 6-0 quella che ci ricorderemo. Al 77’ Neymar parte da centrocampo, salta tutti gli avversari che lo separano dalla porta e batte ancora il portiere con un diagonale rasoterra sul secondo palo. Finita qui? Assolutamente no. Il Neymar show continua perchè al 79’ arriva l’assist che fa sorridere anche Mbappè e all’83’ dal dischetto (rigore procurato da Cavani) ecco anche il quarto gol personale che mette fine alla magica serata del Psg e all’incubo orribile del Dijon.



LE ALTRE PARTITE

Scavalca il Marsiglia e torna a riprendersi il secondo posto (a -11 dal Psg) il Lione che si impone 2-0 sul campo del Guingamp. Gara sempre in controllo per gli uomini di Genesio che passano al 26’ con Fekir, bravo a farsi trovare pronto al centro dell’area di rigore sul suggerimento di Cornet. Nella ripresa chiude i giochi Aouar al 58’, ma una menzione speciale va fatta al delizioso assist di Mendy che con un tocco morbido riesce a disorientare la difesa del Guingamp mettendo il compagno solo davanti all’incolpevole portiere Johnsson. Dopo la sconfitta interna con il Psg arriva un 1-1 beffardo per il Nantes di Ranieri a Tolosa. I gialloverdi passano in vantaggio al 19’ con Krhin che su un calcio d’angolo salta più in alto di tutti e batte Lafont. Incassato il gol, i padroni di casa provano a fare la partita ma sembrano non riuscire a trovare il varco giusto. Proprio quando la gara sembra chiusa, nell’ultimo minuto di recupero, arriva il pareggio: Gradel si infila in area e viene atterrato da un’uscita maldestra di Tatarusanu. Per l’arbitro è rigore e dal dischetto lo stesso Gradel spiazza l’ex portiere della Fiorentina fissando il risultato finale. Finisce 1-1 anche la sfida tra Amiens e Montpellier. Segnano prima gli ospiti al 33’ con Skhiri, ristabilisce l’equilibrio al 72’ Konate. Blitz del Rennes che batte 2-1 a domicilio il Lilla. Segna prima la squadra di casa con Alonso al 41’, ma nel finale l’assedio degli ospiti porta i suoi frutti e nel giro di quattro minuti (85’ e 89’) Lea e Andre ribaltano tutto. Tutto facile per Angers e Metz nei rispettivi impegni casalinghi. L’undici di Moulin batte 3-1 il Troyes: a segno due volte il difensore Thomas (33’ e 58) e Capelle all’81’. Per la squadra viaggiante è inutile il gol di Khaoui al 51’. Il Metz invece liquida con un secco 3-0 il Saint Etienne. Apre Riviere su rigore al 13’, raddoppia tre minuti più tardi Dossevi e chiude al 77’ Roux.