Ligue 1: Marsiglia indomabile, il Caen si arrende

19 gennaio 2018

Non si ferma più il Marsiglia che supera anche l'esame Caen con N'Jie unica punta e un terzetto alle sue spalle formato da Payet, Lopez e Thauvin. Rudi Garcia piazza, inoltre, Luiz Gustavo in mediana per cercare di tenere a bada le avanzate del Caen, rinvigorito dall'ultima affermazione in casa del Bordeaux dopo un momento negativo. Come nell'ultima gara vinta contro lo Strasburgo il Marsiglia sa condurre il gioco, ma rischia nelle rare sortite offensive degli avversari. A fronte di un dominio territoriale della squadra di Garcia, andato avanti per tutto il primo tempo senza mai trovare lo specchio della porta, l'unica conclusione che finisce a referto è quella di Sankoh che in pieno recupero chiama in causa Mandanda con un destro da fuori area. Per il Marsiglia i tentativi di Luiz Gustavo, che si concede più di una licenza offensiva, e di N'Jie trovano puntuale la risposta della retroguardia del Caen che non lascia passare nessun pallone.



A inizio ripresa il copione della partita non cambia e il Marsiglia continua ad attaccare a testa bassa. La difesa del Caen crolla solo al 55', quando Bessant atterra Sarr in area di rigore e Payet dal dischetto non sbaglia firmando il gol che rompe gli equilibri. I padroni di casa non trovano la forza per reagire e subiscono il forcing crescente della squadra di Garcia che non si accontenta dal distacco minimo. I cambi di Garande non riescono a raddrizzare una partita che oramai pende unicamente verso la vittoria ospite e al 74' la gara va definitivamente in archivio: Thauvin gestisce palla sulla trequarti, l'inserimento sulla fascia di Sarr gli regala spazio per accentrarsi e, dopo un rimpallo favorevole e un primo tiro rimpallato, la conclusione dal limite dell'area è una traiettoria imparabile che termina la sua corsa all'incrocio dei pali. Per il Caen dopo la cinquina subita all'andata è ancora notte fonda: il Marsiglia ha messo le ali e vola al secondo posto superando momentaneamente anche il Lione.