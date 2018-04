Ligue 1, il Monaco esulta: la coppia Keita-Falcao stende il Caen

21 ottobre 2017

Il Monaco risponde alle critiche e in casa ritorna a vincere battendo il Caen 2-0. Dopo le deludenti prestazioni in Champions League, in cui è ultima a un punto nel gruppo G, e la sconfitta nell'ultimo turno contro il Lione, la squadra di Jardim reagisce in campionato. Vittoria facile per i monegaschi che al Louis II non perdono ormai da più di un anno. Il Caen, che con questa sconfitta resta comunque a metà classifica, non mette mai paura alla retroguardia di casa e la supremazia in campo dei campioni in carica è evidente. Primo tempo stradominato dai monegaschi che, dopo varie occasioni, sbloccano il match in contropiede con Keita: su lancio di Lemar l'ex Lazio scappa sul filo del fuorigioco e batte Vercoutre per l'1-0.



Nella ripresa non poteva mancare il graffio del Tigre Falcao che dal dischetto al 59' chiude i conti e mette la partita in ghiaccio sul 2-0. Il colombiano arriva al tredicesimo gol in Ligue 1 e continua a dominare la classifica marcatori. Nell'ultima mezz'ora il Monaco gestisce il vantaggio e si accontenta del risultato non rischiando nulla prima del triplice fischio finale. Con questi tre punti i monegaschi restano al secondo posto e con 22 punti sono momentaneamente a -3 dalla capolista Psg, che domani sera scenderà in campo a Marsiglia per cercare di riallungare sui rivali.