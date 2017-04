Liga: Marcelo fa volare il Real, regolato il Valencia

29 aprile 2017

Al Bernabeu il primo squillo è del Valencia con Santi Mina che colpisce il palo al 2' da posizione defilata. Ronaldo porta in vantaggio il Real al 27' con un colpo di testa su cross di Carvajal. A inizio ripresa il portoghese ha l'opportunità di chiudere l'incontro con un rigore concesso per fallo di Parejo su Modric ma si fa ipnotizzare da Diego Alves, autentico specialista con 6 penalty parati in campionato (record nella storia della Liga). Zidane concede un po' di riposo a Benzema in vista del match di Champions con l'Atletico ed inserisce Morata al suo posto. L'ex Juve manca incredibilmente il raddoppio impattando male il pallone servito da Ronaldo. CR7 sbaglia a sua volta al 78' sparando a lato da pochi passi il cross di Asensio. Nel momento di massimo forcing del Real arriva l'inatteso pareggio del Valencia con una punizione capolavoro di Parejo che si infila sotto l'incrocio. I Blancos non ci stanno e trovano il definitivo 2-1 all'86' con una magia di Marcelo che si libera in area e beffa Diego Alves con un destro a giro sul secondo palo. Gol fondamentale per i ragazzi di Zidane che compiono un ulteriore passo in avanti verso il titolo.