Huddersfield Town, promessa mantenuta: abbonamenti in Premier League a 99 sterline

24 giugno 2017

Un gesto d'altri tempi reso ancora più forte in un campionato ricchissimo come la Premier League dove i soldi e le spese folli dei proprietari alla Abramovich la fanno da padrona. L'Huddersfield Town però è decisamente una realtà più piccola che, per la prima volta da quando esiste la Premier come la conosciamo, si troverà a sfidare le società più quotate d'Oltremanica. Una comunità ristretta, ma orgogliosa e unita, resa ancora più coesa dalla promessa mantenuta dal patron Hoyle.



A ogni supporter che dal 2008 al 2017 è stato vicino alla squadra con il rinnovo dell'abbonamento al Kirklees Stadium, il presidente ha inviato a casa uno speciale coupon con tre opzioni di scelta come ringraziamento per il sostegno. Un rimborso di 99 sterline del proprio abbonamento dal costo di 199, portando a solo 99 il dispendio per il rinnovo in Premier League; oppure un voucher di 110 sterline da spendere nello store ufficiale del club; infine una donazione di 99 sterline alla Town Foundation, la fondazione benefica del club. Un gesto più che nobile, solo da applausi.