Guardiola: "Ibra, parli tanto e ti muovi poco". A Manchester scoppia la rissa

12 dicembre 2017

Della rissa di Manchester al termine di United-City si è detto e scritto molto. Oggi Marca, quotidiano di Madrid, riporta una ricostruzione inedita, una rivisitazione dell'accaduto che pone l'accento sulla coppia Guardiola-Ibrahimovic, sull'ormai antico odio che divide i due per i postumi dell'annata di convivenza forzata e tormentata a Barcellona. Tutto avrebbe infatti avuto inizio quando un membro dello staff tecnico del City o più probabilmente lo stesso Guardiola si sarebbe rivolto a Zlatan dicendogli "Ibra, parli molto ma ti muovi poco". Frase che avrebbe provocato l'immediata reazione dello svedese che si sarebbe scagliato contro Pep. Da qui il caos negli spogliatoi di Old Trafford con una rissa con almeno 20 partecipanti che si sarebbero affrontati a colpi di bottigliate: il tutto poi placato con l’intervento della polizia.



Di certo c'è ora l’inchiesta aperta della Federazione inglese e United e City hanno tempo fino a mercoledì per presentare la loro versione dei fatti. Il tutto con l’arbitro Michael Oliver che ha dichiarato di non aver assistito a nessun incidente.