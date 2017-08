Furia Real per CR7: pañolada al Bernabeu contro il Barcellona al 7'

15 agosto 2017

Grande rabbia all'interno del Real Madrid e tra i tifosi per l'arbitraggio di De Burgos Bengoetxea nell'andata della Supercoppa di Spagna contro il Barcellona e la conseguente squalifica di cinque giornate per Cristiano Ronaldo. Un'indignazione - scrive 'Marca' - che ha toccato il punto più alto: giocatori e dirigenti pensano di essere stati vittime di torti arbitrali. Per la gara di ritorno di mercoledì il Bernabeu prepara una pañolada al minuto 7.

La gara di ritorno con il Barcellona (si parte dal 3-1 per il Real) è già cominciata in rete e, almeno sugli spalti, si annuncia caldissima. Al minuto 7' scatterà la protesta dei tifosi del Real per gli arbitraggi 'contro' e soprattutto per l'ultimo episodio al Camp Nou che ha avuto come protagonista Cristiano Ronaldo, espulso per doppia ammonizione (una giornata di stop) e colpevole di una spinta nei confronti del direttore di gara (quattro turni di squalifica). A dirigere la delicata sfida sarà José María Sánchez Martínez.