Everton, favola Rooney: torna a Goodison Park e segna

12 agosto 2017

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Niente di più scontato che usare le parole di Venditti per raccontare la giornata vissuta dai tifosi dell'Everton a Goodison Park: Stoke battuto 1-0, gol di... Inutile dirlo: di Wayne Rooney. 4.900 giorni dopo la sua rete nello stadio di Liverpool con la maglia dell'Everton, quindi oltre 13 anni fa, Rooney è tornato a segnare con la maglia della sua squadra con cui debuttò in Premier League quando aveva 16 anni. Un gol pesante, che ha portato i primi tre punti stagionali all'Everton. Meravigliosa l'azione del gol, con una manovra dell'Everton conclusa con il colpo di testa vincente di Rooney, che ha poi esultato scivolando, in ginocchio, sul prato che conosce benissimo.