Egitto, da stella del calcio a terrorista

18 gennaio 2017

Eletto per cinque volte miglior calciatore egiziano, in 14 anni di carriera Mohamed Aboutrika ha vinto tutto: 2 coppe d'Africa con l'Egitto, con cui ha giocato 100 gare e realizzato 38 gol, 5 Champions d'Africa e 7 scudetti egiziani oltre a varie coppe minori tutte con la casacca dell'Al-Ahly con cui si è ritirato nel dicembre del 2013. Laureato in filosofia, è un musulmano praticante e si è sempre speso molto a livello umanitario, con compagne contro la povertà.



L'inserimento nella lista dei terroristi, che comprende 1.502 persone, ha come conseguenza il divieto di viaggiare all'estero e l'essere disponibile in qualsiasi momento per rispondere alle autorità qualora lo richiedessero. L'avvocato dell'ex calciatore ha giù annunciato il ricorso, come riporta il quotidiano locale "Al Ahram".