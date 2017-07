Chelsea, Morata: "Conte? Il destino ci ha unito"

25 luglio 2017

"È stata una delusione quando nel 2014 lui andò via ma quell’anno ho giocato bene alla Juventus. Volevo davvero lavorare con questo allenatore e finalmente posso farlo", ha ribadito il centravanti spagnolo. "Conosco il suo lavoro, il suo staff. So che è molto tattico e mi piace molto questo tipo gioco" ha aggiunto. Poi un pensiero alla squadra che si è da poco lasciato alle spalle: "È stato difficile lasciare il Real Madrid, ma non cosi' difficile quando si arriva in un club come il Chelsea, con questi giocatori e con questo allenatore. Penso che possiamo giocare alla pari contro Real Madrid e Barcellona e vincere" ha sottolineato.



Il 24enne spagnolo ha le idee molto chiare sugli obiettivi della squadra inglese: "Ci sono giocatori molto buoni qui e penso che possiamo fare qualcosa di stupefacente quest'anno".