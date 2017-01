Chelsea, Conte: "Diego Costa felice di restare con noi"

20 gennaio 2017

Torna in campo domenica a Stamford Bridge contro l'Hull City il Chelsea , e nella conferenza stampa della vigilia Antonio Conte ha sugellato la pace con Diego Costa . Dopo le tensioni delle ultime settimane solo parole al miele per l'attaccante brasiliano: "Sono state dette moltissime cose non vere, è una bravissima persona. Resterà al Chelsea e spero di festeggiare ancora tante vittorie insieme con lui. Ha recuperato dall'infortunio ed è a disposizione per la sfida con l'Hull City".

"Il giocatore vuole restare al Chelsea - ha aggiunto il tecnico pugliese - è veramente felice di giocare con noi. E non vedo nessun problema". L'allenatore dei Blues ha anche parlato di Eduardo spiegando: "È un giocatore importante per noi, lavora bene e aiuta sempre Courtois e Begovic in allenamento". E come sempre grande rispetto per l'avversaria:"L'Hull City è un'ottima squadra, hanno cambiato allenatore e normalmente questo porta ad una buona reazione della squadra".