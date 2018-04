Catalogna, il Barça aderisce allo sciopero generale

2 ottobre 2017

LE PAROLE DI BARTOMEU

Il presidente Josep Maria Bartomeu ha espresso le proprie idee in una conferenza stampa: "Ieri abbiamo manifestato la nostra condanna più assoluta ai fatti che sono accaduti nel nostro paese. In questo contesto abbiamo deciso di prendere delle misure che attestassero la nostra indignazione. Abbiamo considerato seriamente il rinvio della partita ma la Liga non ha acconsentito alle nostre richieste, per cui abbiamo deciso di giocare a porte chiuse considerandolo un modo efficace per esprimere il nostro rifiuto. La partita è stata trasmessa in tutto il mondo e milioni di persone hanno potuto vedere l'eccezionalità accaduta al Camp Nou"



"Condanniamo le decisioni che violino il diritto alla libertà d'espressione e difendiamo le persone che lavorano per difendere questi diritti" ha detto il presidente sottolinenando che "il club ha deciso di unirsi allo sciopero di mercoledì. In un momento così speciale il club riafferma il proprio impegno verso la libertà. Quel che è successo ieri è inammissibile, chiediamo rispetto e siamo accanto ai rappresentanti. Noi catalani ci siamo guadagnati il diritto ad essere ascoltati. Nella nostra condizione di club globale continueremo spiegando al mondo quel che sta succedendo in Catalogna come abbiamo fatto in 118 anni di storia"



"Per chiudere, in nome del club vogliamo solidarizzare con i cittadini anonimi che ieri hanno difeso un bene così prezioso come la democrazia e vogliamo appoggiare coloro che hanno subito danni. Abbiamo ricevuto pressioni di ogni tipo. Il fatto di giocare a porte chiuse era un modo per far sentire la nostra voce" ha concluso Bartomeu.