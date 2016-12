Bundesliga: tris Bayern, il Lipsia si inchina

21 dicembre 2016

Il Bayern Monaco spezza le ali al Lipsia, 3-0 nel big match dell'Allianz Arena, e si riprende la vetta solitaria della Bundesliga ipotecando anche il titolo di campioni d'inverno. La sorprendente matricola allenata da Hasenhuttl si inchina alla squadra di Carlo Ancelotti che detta legge fin dall'inizio e al 17' trova il vantaggio con Thiago Alcantara che insacca a porta vuota dopo il palo di Lewandowski. Poco dopo Douglas Costa scheggia il palo, poi il 25' su un errato disimpegno di Keita arriva il 2-0 di Xabi Alonso con un bel diagonale da dentro l'area.



Al 29' arriva la prima palla gol per l'RB col capitano Orban che incorna di testa e costring Neuer al miracolo. Sulla ripartenza del Bayern c'è un netto fallo da dietro della stella Forsberg e l'arbitro lo espelle. Prima dell'intervallo i bavaresi, avanti 2-0 e con l'uomo in più, trovano il tris con Lewandowski su calcio di rigore. La ripresa è senza storia, il Bayern domina e nel finale sfiora il poker: all'86' Gulacsi vola e respinge la punizione di Douglas Costa diretta all'incrocio, poi subito dopo Ribery scarica un gran sinistro ma la sfera sbatte sotto la traversa, rimbalza sulla linea ed esce.



Con questo successo il Bayern sale a 39 punti e si porta a +3 sull'RB Lipsia e a +9 sull'Hertha Berlino. I berlinesi, reduci da due sconfitte, battono 2-0 il fanalino di coda Darmstadt con i gol di Plattenhardt e Kalou in avvio di ripresa. Continua a sorprendere il Friburgo che vince 2-1 sul campo dell'Ingolstadt, il Leverkusen pareggia 1-1 a Colonia mentre l'Hoffenheim, ancora imbattuto, non va oltre l'1-1 in casa col Werder Brema e centra il terzo pareggio di fila.