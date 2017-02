Bielsa riparte dal Lille: allenerà da luglio

19 febbraio 2017

Marcelo Bielsa è pronto a tornare in panchina dopo la "delusione" Lazio. El Loco sarà il nuovo allenatore del Lille a partire dal prossimo luglio. Ad annunciare l'accordo è stato lo stesso club francese: contratto di due anni. Il tecnico argentino riparte dalla Francia dopo l'esperienza al Marsiglia. "Uno degli allenatori più importanti del mondo, siamo soddisfatti", ha commentato il Ceo Marc Ingla. Bielsa sostituirà Franck Passi che finirà la stagione in corso: la squadra è momentaneamente al 14.esimo posto in Ligue 1.