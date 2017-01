Bayern: Lewandowski fa il freestyler

24 gennaio 2017

Robert Lewandowski non si limite a deliziare i tifosi del Bayern Monaco con gol splendidi e decisivi, ma in allenamento mette in mostra anche inaspettate doti di freestyler. Il bomber polacco, come si può vedere dal video postato sul profilo Instagram del club tedesco, ci sa davvero fare e ha trovato un modo davvero curioso per togliersi la maglietta. Vedere per credere...