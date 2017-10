Wanda Nara: "Io e Mauro in crisi? Ma cosa dite?"

6 ottobre 2017

"Io e Mauro stiamo molto bene. E un po' mi disturba quando le persone parlano per parlare e senza sapere". E' quel che dice Wanda Nara ai microfoni di "Infama", un programma della tv argentina: per scansare quelle improvvise, e sorprendenti, voci di una sua crisi sentimentale con l'amatissimo marito Mauro Icardi. Un modo garbato, e deciso, per evitare che il clamore suscitato possa allargarsi chissà fino a dove, e fino a quando.



Le voci in questione sono nate in Argentina, fra mercoledì e giovedì, per un tweet della stessa Wanda Nara nel quale stava scritto, destinatario Maurito, "You love me?". Messaggio senza risposta, che ha appunto scatenato la Rete e che Wanda ha rimosso qualche ora dopo. Quanto basta per far scattare quelle voci intorno alle quali è montato un caso.

Tra le cose dette a "Infama", poi, Wanda Nara ha chiarito: "Io curo gli affari di mio marito, ma i soldi li gestisce lui". E sulle scelte del ct Sampaoli che ha escluso Icardi dai titolari ha aggiunto: "Non posso dare giudizi sulle scelte tecniche, sono argentina come tutti gli argentini e rispetto le decisioni del ct".